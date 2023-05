Als verwarde mensen niet geholpen willen worden, is het een heel lastig probleem

Sinds half acht die avond stond de man op het dak van zijn huis. Twee onderhandelaars van de politie spraken op de man in. Arrestatieteams reden met hoge snelheden naar de Glacisstraat. De brandweer was present met een hoogwerker. Rond half tien stapte de Sassenaar dan toch in het bakje, waarna hij in een ambulance werd afgevoerd.

Gedonder

De wijde omgeving van het huis aan de Glacisstraat was afgezet, het voorval zorgde die avond in Sas van Gent voor heel wat bekijks. ,,Een nichtje van me woont er vlakbij. Die jongen spoort niet. Hij ziet dingen.” Zijn opmerkingen worden onderstreept met een vinger naar het voorhoofd. Volgens de man had de politie sinds woensdagochtend al de handen vol aan de man. De dakscène vormde slechts de laatste akte. ,,En niet alleen sinds vanochtend, dit speelt al jaren. Pas nog werd een voorbijganger door hem helemaal uitgescholden.” Dan loopt de man weer weg. Geen zin in de naam in de krant of gedonder met de verwarde Sassenaar.