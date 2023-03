‘Als je er oog voor hebt, zie je dat Terneuzen een groot openluchtmuseum is’

Nieuwe speelse wandelrou­te in Puyen­broeck laat wandelaars zelf route bepalen

In Provinciaal domein Puyenbroeck is de nieuwe wandelroute ‘Expeditie Landschapspark’ ingewandeld. De nieuwe route van in totaal 5,1 kilometer verbindt op avontuurlijke wijze parking 1 met parking 2. De hele route bestaat uit twee kleinere lussen, Expeditie Eekhoorn en Expeditie Salamander, die ook apart te bewandelen zijn.