Adieu wipkip, spelen is echt niet meer alleen voor kinderen

Axel is een goed voorbeeld, vindt wethouder Laszlo van de Voorde. Naast sporthal ’t Sportuus is daar kortgeleden een pumptrack aangelegd; een geasfalteerde baan met bulten en kombochten waar alles op wieltjes terechtkan. Of het nou een BMX, een skateboard, een stuntstep of een rolstoel is. Maar er komt meer. In de komende maanden worden er rond de sporthal ook bankjes en sporttoestellen geplaatst waar iedereen op terechtkan, jong, oud, met of zonder beperking. En een watertappunt, want van sporten of spelen krijg je dorst.