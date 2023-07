ACV deelt zonnecrème uit op domein Puyenbroeck

Eric en Katy redden ‘oudste IJzertoren’ van verval: “Ooit wordt dit grafmonu­ment onze laatste rustplaats”

De oudste IJzertoren staat niet in Diksmuide, maar op de stedelijke begraafplaats van Lokeren. In opdracht van Eric Everaert en Katy Beke werd een graf uit 1927 met de vorm van het bekende monument gerestaureerd. “De IJzertoren in Diksmuide werd merkwaardig genoeg pas een jaar later gebouwd. We hebben kunnen achterhalen hoe dat komt”, zegt Eric.