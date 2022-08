84 personen betrapt met drugs op festivalweide The Qontinent

In opdracht van het Parket Oost-Vlaanderen werd met een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) aan betrapte druggebruikers, bezitters van een gebruikershoeveelheid verdovende middelen of dragers van bepaalde verboden wapens een onmiddellijk te betalen boete voorgesteld. 84 personen kregen zo een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS), voor een totaalbedrag van 13.050 EUR. Wie zijn OMS niet kon betalen, betrapt werd met meer verdovende middelen dan een gebruikershoeveelheid of verdacht werd van het verhandelen van verdovende middelen kon aangehouden worden. Drie personen werden gedagvaard door het Parket Oost-Vlaanderen. Zij zullen zich moeten verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank in Gent.

Verkeerscontroles

Samen met andere politiezones en de federale politie werden door het Team Verkeer & Mobiliteit in de onmiddellijke omgeving van het festival verkeerscontroles uitgevoerd gericht op het rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Bestuurders werden omgeleid naar de parking van het Provinciaal Domein Puyenbroeck, waar een grondige controle plaatsvond. Zestien personen werden betrapt op het gebruik van verdovende middelen in het verkeer en mochten hun rijbewijs inleveren. Dertien bestuurders hadden te diep in het glas gekeken. Een aantal onder hen zullen zich in een latere fase voor de politierechter dienen te verantwoorden. Drie bestuurders waren niet in orde met de keuring, de inschrijving of de verzekering van hun voertuig.