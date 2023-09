Bedoeld voor wild en andere dieren, maar toch al bandenspo­ren: autobe­stuur­der woelt ecovelo­duct om

Het ecoveloduct dat wordt aangelegd in Waasmunster is bedoeld voor dieren en fietsers, maar blijkt toch ook al overreden geweest te zijn door auto’s. Dat is te zien aan de bandensporen in het zand én op het fietspad.