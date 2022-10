Zwaar verslaafde man lapt rijverbod aan zijn laars: “Mijn vrouw had migraine, daarom kroop ik in de auto”

Hamme Geen knip op vernieuwde Marktplein, wel eenrich­tings­ver­keer

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de geplande knip op het nieuwe Marktplein niet meer in te voeren. De knip stond op de planning, maar is nu definitief afgevoerd omdat het eenrichtingsverkeer zal blijven. “De doorstroming is hierdoor vlot genoeg en dat is het belangrijkste", zegt burgemeester Herman Vijt.

12 oktober