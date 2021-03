Zak over het hoofd en bankrekening geplunderd: jongerenbende lokt mannen via datingsite naar carpoolparking om ze te beroven

Hamme Carine (45) geeft job in verzeke­rings­kan­toor op om droom te verwezen­lij­ken en opent eigen krantenwin­kel: “Heel blij dat ik deze stap heb gezet”

4 maart Carine De Donder (45) staat vandaag voor het eerst in haar gloednieuwe krantenwinkel in de Loystraat in Hamme. “Ik heb vroeger nog in een krantenwinkel gewerkt en heb altijd gezegd dat ik er ooit zelf een wilde uitbaten”, vertelt Carine. Om haar droom waar te maken, gaf ze begin dit jaar haar job in het verzekeringskantoor van haar man op. “Ik ben blij dat ik de stap heb gezet.”