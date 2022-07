Woning doorzocht in Hogendonk

Lokeren Bewoners van sociale woningen Waterwijk verzetten zich tegen verplichte verhuis voor totaalreno­va­tie: “Wij wonen hier al halve eeuw”

Sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk plant een totaalrenovatie van een 20-tal woningen in de Waterwijk, meer bepaald in de Kanaal- en Rivierstraat. Daarvoor moeten de bewoners verplicht verhuizen naar een andere sociale huurwoning, en dat schiet bij velen onder hen in het verkeerde keelgat. “We hebben duizenden euro’s geïnvesteerd in deze woning. Dit is voor ons niet zomaar een huis, maar een thuis”, zegt Patrick Hereman.

4 juli