Witte substantie op snelwegparking blijkt deeg

Lokeren Rivalise­ren­de drugsben­des teisteren Lokerse woonwijk: “Het geweld in Antwerpen lijkt over te waaien naar hier”

Aan bar Rotana Lounge in de Lokerse Sterrestraat hebben twee gewelddadige incidenten de omliggende woonwijk opgeschrikt. Twee rivaliserende bendes vechten er openlijk een conflict uit over drugsuithalingen in de Antwerpse haven. De buurtbewoners leven in angst. “We vragen al langer camerabewaking in onze straat, maar blijkbaar moest de situatie eerst volledig uit de hand lopen.”

21 oktober