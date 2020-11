Wie herkent deze jogger? Politie verspreidt beelden van man die hondje Dribbel doodstak

Waasmunster Jogger steekt hondje dood voor ogen van zijn baasje: “Dribbel deed geen vlieg kwaad”

15 november Kristoff Van Havere en Julie De Corte zitten in zak en as nadat hun driejarige Jack Russell zaterdag door een jogger op brutale manier werd doodgestoken. Dat gebeurde voor de ogen van Julie, die met haar baby en de hond op wandel was. Het koppel blijft achter met veel vragen en hoopt dat de dader snel gevat wordt: “Ik wil niet alleen gerechtigheid voor de dood van Dribbel. Iemand die gewapend met een mes over straat loopt, is een gevaar voor iedereen.”