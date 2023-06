Wegdek N70 beschadigd door hitte

Nieuwe vechtsport ‘HEMA’ kruist de degens in Sint-Niklaas: “Technieken uit middeleeu­wen bestuderen en toepassen”

Fan van Game of Thrones of The Lord of the Rings? Dan is de nieuwe vechtsport HEMA, wat staat voor ‘Historical European Martial Arts’, misschien wel iets voor u. “Historisch schermen met dolken, langzwaarden en sabels”, maken Gille Buyle en Joris Jacobs van de Sint-Niklase club Arte Mortiferum iedereen warm voor deze bijzonder discipline.