WEER. Zware regen en bewolking in Waasmunster vanochtend

Putdeksel spoorloos nadat fotograaf metersdiep in waterput valt op parking Baia: “We staan voor een raadsel”

Een fotograaf is afgelopen weekend gewond geraakt toen hij na een klein festival in een metersdiepe put viel op de parking van discotheek Club Baia in Sint-Niklaas. Hij belandde in een waterput waarvan het putdeksel ontbrak. “Het wordt zo snel mogelijk vervangen, maar waar kan zo'n loodzwaar gietijzeren deksel toch plots naartoe zijn?”, vraagt zaakvoerder Walter Vermeulen zich af. Al ziet hij zelf een mogelijke verklaring.