WEER. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Waasmunster

Controles transmi­gran­ten op Oost-Vlaam­se snelwegpar­kings fors gedaald: “Mensen­smok­ke­laars hebben vrij spel”

Het aantal controleacties op mensensmokkel langs Oost-Vlaamse snelwegparking is de voorbije jaren fors gedaald. Waar er in 2019 nog 32 controles waren, viel dat aantal vorig jaar terug tot 8. “Dat is opvallend, want transmigratie naar het Verenigd Koninkrijk neemt jaar na jaar toe”, zegt federaal parlementslid Tomas Roggeman (N-VA), die de cijfers opvroeg.