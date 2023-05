WEER. Overwegend bewolkt weer in Waasmunster vanochtend

Twintiger is rijbewijs drie jaar kwijt, na ‘zware voet’ tijdens studenten­job: “Snelheden tot 234 kilometer per uur”

I.S. (24) stond vrijdagochtend voor de politierechtbank in Dendermonde terecht voor een hallucinante snelheid op de E17 in Waasmunster. Na een lange achtervolging door de politie, waarbij snelheden tot meer dan 250 kilometer per uur gehaald werden, ging hij zelf aan de kant in Beervelde. De jonge twintiger vervoerde tijdens zijn studentenjob een cliënt, maar ontkent dat hij zo snel gereden heeft. “Daar de vrijspraak voor vragen is ongelooflijk.”