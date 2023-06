WEER. In Waasmunster zwaarbewolkte ochtend

“6 op de 10 werknemers sneller met fiets en shuttlebus”: Stad Lokeren belooft betere bus- en fietsvoor­zie­ning naar bedrijven­zo­nes E17

Zes op de tien werknemers in de bedrijvenzones E17 2/3/4 in Lokeren zijn minstens even snel op het werk met de fiets als met de wagen. Ook de combinatie trein-bedrijfsshuttle zou in heel wat gevallen tijdswinst opleveren. Dat blijkt uit een mobiliteitsonderzoek in opdracht van Voka. Stad Lokeren plant daarom investeringen in een shuttlebus en fietsveiligheidmaatregelen.