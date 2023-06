WEER. In Waasmunster kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Gemeente Hamme voorziet derde deelwagen in gemeente: “Uniek in de regio”

De gemeente Hamme heeft zaterdagochtend zijn derde deelwagen voorgesteld die de gemeente in gebruik zal nemen voor de inwoners die er nood aan hebben. Het is al de derde wagen voor de gemeente, en daarmee zijn ze koploper in de regio rond het Waasland. “We willen binnenkort ook andere inwoners aansporen om hun auto in te zetten als deelwagen", zegt schepen Lotte Peeters (N-VA).