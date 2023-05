WEER. Helder weer in Waasmunster vanochtend

Nieuw autodeel­sys­teem ‘Dégage’ van start: “Een auto delen met buren of vrienden zonder verdere zorgen”

In Sint-Niklaas is het nieuwe autodeelsysteem ‘Dégage’ opgestart. Dat is een platform waarbij een auto wordt gedeeld met buren en vrienden, en vzw Dégage alle administratie en financiën voor haar rekening neemt.