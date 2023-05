WEER. Helder weer in Waasmunster vanochtend

Arbeider (37) raakt bedolven bij graafwer­ken voor aanleg regenput en sterft ter plaatse

Een 37-jarige man is woensdag om het leven gekomen bij een dramatisch arbeidsongeval in Lokeren. De man was samen met enkele collega’s van een tuinaanlegbedrijf een regenput aan het graven. Deze stortte plots in waardoor het slachtoffer compleet bedolven raakte onder het zand.