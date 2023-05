WEER. Bewolkt weer in Waasmunster vanochtend

Schroothan­de­laar opgepakt voor drugshan­del: luxevilla in Kroatië in beslag genomen

Een schroothandelaar uit Lokeren is opgepakt op verdenking van internationale drugshandel. Dat blijkt uit een gerechtelijk onderzoek met huiszoekingen in Lokeren, Antwerpen en Split in Kroatië. Drie personen werden aangehouden. Een luxevilla in Kroatië werd in beslag genomen.