WEER. Bewolkt weer in Waasmunster vanochtend

Plannen Grote Markt hertekend: “Open ruimte in plaats van verzonken tuin, mogelijk ook kiosk”

De hertekende plannen voor de nieuwe Grote Markt in Sint-Niklaas zijn voorgesteld. Daarin maakt onder meer de verzonken tuin plaats voor een open ontmoetingsruimte, waar mogelijk ook nog plaats is voor de kiosk uit het stadspark. De start van de werkzaamheden is voorzien in het voorjaar van 2024. Tegen de zomer van 2026 moet het nieuwe plein klaar zijn.