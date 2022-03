Wase cultuurhuizen streamen concert naar woonzorgcentra

Hamme Brandweer zorgt enkel voor verluch­ting nadat zekering in elektrici­teits­kast vuur vat

In de Spoorwegstraat in Hamme heeft de brandweer zaterdagnamiddag kort tussen moeten komen nadat een zekering in een elektriciteitskast had vuur gevat. Dit zorgde voor een beetje rookontwikkeling, maar de brand richtte geen schade aan.

19 maart