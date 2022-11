Wapenstilstand wordt herdacht met optocht, misviering en bloemenhulde

Hamme Moese trappers organise­ren 22ste editie van mountainbi­ke­t­ocht

WTC De Moese Trappers uit Moerzeke organiseert dit weekend al voor de 22ste keer haar legendarische mountainbiketocht in de regio. De vereniging is een van de grootste in de omgeving. De editie van dit jaar is de eerste volwaardige rit sinds de coronapandemie.

