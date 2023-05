Waasmunster zegt definitief ‘neen’ tegen het nationaal park: “Niet aan onze eisen voldaan”

Winkelwan­del­lus wint ‘Prijs Publieke Ruimte’: “Baanbre­ken­de ingrepen lonen voor onze stad”

De winkelwadellus in de stad Sint-Niklaas heeft de ‘Prijs Publieke Ruimte’ gewonnen. Dat is een prijs die de beste realisaties in de openbare ruimte in Vlaanderen bekroont, en wordt uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte.