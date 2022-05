VVV Toerisme opent nieuwe Goudveilpad

Waasmunster Dochter verstopt zich op dakterras tijdens inbraak: dader veroor­deeld tot werkstraf

Een negentienjarige jongeman moet voor een inbraak in een gezinswoning in Waasmunster een fikse werkstraf uitvoeren. De dief joeg de dochter deze huizes de stuipen op het lijf. Die was thuis tijdens de inbraak en zocht angstig haar toevlucht tot het dakterras. “Ze heeft er nog een trauma van”, klonk het tijdens het proces.

25 april