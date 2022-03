Vrijetijdscentrum De Meermin valt in de prijzen

Hamme Twee jaar cel met uitstel voor beklaagde die blijft rijden zonder rijbewijs

In de rechtbank van Dendermonde is gebleken dat Jordy E. bijzonder hardleers is en blijft rijden met een voertuig terwijl dit eigenlijk niet toegelaten is. E. moest zich vandaag verantwoorden in drie verschillende zaken waarbij hij telkens gereden had op een moment dat het niet mocht en zonder rijbewijs.

15 maart