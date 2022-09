Vrachtwagen verliest deel van lading lijnzaadkorrels op E17: autosnelweg straks volledig afgesloten richting Antwerpen voor opkuis

Moerzeke Kouterker­mis krijgt feestelij­ke opening bij heropstart door nieuw bestuur

De Kouterkermis in Moerzeke leeft opnieuw nadat het vorige bestuur besloot er mee te stoppen en een nieuwe groep vrienden vanuit het carnavalsmidden in Moerzeke de fakkel heeft overgenomen. Prins Collie opende de stoet plechtig in het bijzijn van de reus van Stefan Kung die in Moerzeke gemaakt werd.

