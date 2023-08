Vrachtwagen belandt op zijn kant in gracht langs E17

Het ongeval gebeurde rond 3.40 uur in de rijrichting van Antwerpen. Een vrachtwagen week net voorbij de oprit Waasmunster plots uit van zijn rijvak en raakte hierbij de vangrail. Die fungeerde als schans waardoor het gevaarte op zijn kant in de berm terecht kwam. De chauffeur kon op eigen kracht uit de cabine klauteren. Hij was wel verward en werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een andere vrachtwagenbestuurder, die achter zijn collega reed, zag al van in Lokeren hoe de vrachtwagen verdacht over de weg zwalpte. Door te claxonneren en te knipperen met de grootlichten wou hij de man waarschuwen in de hoop dat hij zou stoppen. Een test wees uit dat de chauffeur niet onder invloed was. Vermoedelijk is hij onwel geworden achter het stuur. De truck, geladen met een 6-tal paletten producten voor een supermarkt, moest getakeld worden. Dat nam enkele uren tijd in beslag waardoor er één rijstrook versperd was. Dat zorgde aan het begin van de ochtendspits voor een file die tot in Lokeren reikte. Om 7 uur was de rijbaan weer vrij.