Voorwaardelijke celstraf voor gewezen secretaresse artsenpraktijk: “Ze stak cash-betalingen van patiënten in eigen zak”

E17 krijgt zijn eerste ecovelo­duct: “Pad voor fietsers en voetgan­gers en onverhard deel voor de dieren”

Een aannemer is in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met werken aan de brug Oudeheerweg-Heide over de E17. Die wordt omgevormd tot een zogenaamd ‘ecoveloduct’, de eerste in de regio. Dit is een brug met aan de ene kant een fietspad/voetpad en aan de andere kant een onverhard deel waar dieren de snelweg kunnen oversteken.