Voetbalspeler Niels De Wolf (27) overleden nadat hij zondag werd getroffen door hartfalen na wedstrijd

De jongeman had tijdens de match nog een doelpunt gescoord maar voelde zich plots onwel worden. Hij vroeg een vervanging aan de trainer en zakte korte tijd later in de kleedkamer in elkaar. Met een defibrillator werd hij ter plaatse gereanimeerd. Niels werd daarna in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij de voorbije dagen in een kunstmatige coma werd gehouden. Woensdag is hij dan alsnog overleden.