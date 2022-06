Vierschaarfeesten strikken Rick De Leeuw als hoofdact

WaasmunsterNa twee jaren zonder en een jubileumuitgave in 2019 maken de Vierschaarfeesten zich op voor een nieuw feestweekend en de 31ste editie op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni op de parking aan de Gentstraat. Hoofdact van dienst is Rick De Leeuw die zaterdag optreedt omstreeks 22 uur.

De Vierschaarfeesten openen vrijdag om 15.45 uur met een kinderfuif. DJ MeesterMaestro en dj Ronnie Petonnie zorgen voor de sfeer. Ondertussen kunnen leerkrachten, ouders en grootouders genieten van een afterworkparty.

Om 19 uur neemt de jeugdraad en de werkgroep fuif-FTA het over met het Beerpongtornooi. Om 21 uur worden volumeknoppen open gedraaid en zorgen de dj’s Arsenic, Arnoud Le Grand, Unregular, Michael Amani en Waddox voor de verbluffende decibels. Free Entrance staat er op de affiche van de openluchtfuif Feel The Air.

Zaterdag start met het sportieve luik: de 10 miles van Waasmunster. Onmiddellijk na de prijsuitreiking om 18.30 uur opent Liselotte Van Doren het gratis muziekfestival van Waasmunster. De Waasmunsterse wordt muzikaal ondersteund door accordeonist Geert Laureyssen drummer Kris Loris, basgitarist Gene Wild en gitarist Mattie Archie. Van Doren is een Belgische country soul singer-songwriter met originele songs en een uniek stemgeluid. Ze brengt hartverwarmende muziek die emoties opwekt en het publiek meeneemt op een muzikale reis.

Dirk Van Hecke (ook met Waasmunsterse roots) betreedt met zijn groep Polly &The Fathers of Intention het podium om 20u. Pauline De Bruyne, zang en synthesizer, Dirk Van Hecke, zang en gitaar, Ronny Wijnings, drums, Jef Goossens, zang en gitaar en Patrick Bonne, bas brengen een playlist met erkenbare songs van o.a. The Cure, Joy Division, Siouxsie & The Banshees en XTC. Peter Van der Eedt is hun gewaardeerde geluidstechnieker.

Rick De Leeuw

Hoofdact is Rick De Leeuw omstreeks 22 uur. Hij was eerder met Trockener Kecks te gast op de Vierschaarfeesten in 1999. Nu wordt Rick omringd door Jan Hautekiet (key’s) Manu Huylebroeck (gitaar) Roeland Vandemoortele (gitaar) Axl Peleman (bas) en Jens Roelandt (drums(. Deze vijfkoppige band zorgt voor een mooie mix van artistieke durf, muzikale bagage en jeugdige bravoure. Rick brengt het beste van meer dan 30 jaar in de frontlinie van de Nederlandstalige rockmuziek.

Na de drie optredens wordt er nog stevig gefuifd met dj Jake Switch en dj Shizzle Le Sauvage, die in 2018 en 2019 meer dan zijn strepen verdiende en graag terugkeert om de 31ste Vierschaarfeesten af te sluiten. Nieuw dit jaar is dat je contactloos kan betalen met Payconic en in het drankenaanbod is de eigen D’Rie gin de nieuwkomer met dank aan distellerie Rubbens uit Wichelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.