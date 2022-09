Vestjens- en Molekenskermis telt af naar 137ste editie

Ieder jaar verkiest de wijk in Waasmunster zijn wijkburgemeester. Ann haalde het met 141 stemmen tegen 136 stemmen voor haar tegenkandidaat. Op vrijdagavond is er een bingoavond. De wijkkermis wordt zaterdag 17 september verder gezet met een moutainbikerit, kids to dance en eetfestijn. ‘s Avonds is er een optreden van Obi-As XXL om 21 uur. Op zondag 18 september is er een ‘Last summer run’ en kinderloopwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar en de traditie van het waterbaktornooi die in heel Vlaanderen bekendheid vergaarde nadat Tom Waes zich met zijn programma ‘Reizen Waes’ aan een deelname waagde. Op maandag 19 september is er tot slot een seniorennamiddag en ‘De Laatste Kwis van ’t Vestje’. Voor alle activiteiten is de inkom gratis.