Verkeershinder door ongeval Waasmunster op E17 richting Gent

Waasmunster Open Vld lanceert een online mobili­teits­be­vra­ging op kindermaat

Open Vld lanceert een online bevraging over veiligheid in het verkeer. De bevraging is vooral gericht naar kinderen tot 15 jaar en hun ouders. “We wensen vooral te luisteren naar de kinderen zelf en hoe veilig zij zich voelen in het verkeer” aldus initiatiefnemer Kelly Van Nieuland.

24 augustus