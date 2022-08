Van spoedverpleegkundige tot restaurantuitbater: Emanuel (42) maakt opmerkelijke carrièreswitch

Waasmunster/Sint-NiklaasNa 20 jaar als spoedverpleegkundige bij Vitaz stort Emanuel Westerlinck uit Sint-Niklaas zich in een nieuw avontuur met de overname van restaurant De Uilenhoeve in de Kuilstraat in Waasmunster. Zijn vriendin Charlotte Vande Voorde stapt mee in de zaak, maar blijft wel op post als spoedverpleegkundige. “Ik was toe aan een nieuw verhaal”, zegt Emanuel. De zaak opent op 1 oktober.

Twintig jaar lang oefende Emanuel zijn beroep als spoedverpleegkundige bij Vitaz (vroeger AZ Nikolaas) met passie uit. “Maar ik was toe aan iets nieuw. De werkdruk in de zorgsector ligt hoog en dat is in de horeca niet anders besef ik, maar een nieuwe wind geeft nieuwe energie. We zijn het gewoon om voor mensen te zorgen, maar in de horeca zal dat in een andere sfeer gebeuren”, doet hij zijn verhaal. Bovendien komt Emanuel niet onbeslagen op het ijs. Iets na de eeuwwisseling werkte hij twee jaar bij de gekende horecazaak ’t Zonneken in Sint-Niklaas.

Quote De Uilenhoeve is rustig gelegen en dus ook ideaal voor wandelaars en fietsers om een culinaire stop in te lassen Emanuel Westerlinck

Op een website voor overnames viel zijn oog op De Uilenhoeve: de horecazaak gelegen op de grens van Waasmunster met Sint-Niklaas stond eerder vijftien jaar leeg, maar werd recent gerenoveerd. Emanuel zag er samen met zijn vriendin Charlotte een opportuniteit in. “De zaak is op ons pad gekomen en we hebben besloten om die kans met beide handen te grijpen.” Ook Charlotte werkt als spoedverpleegkundige bij Vitaz, maar zal de zaak voorlopig blijven combineren met haar professionele activiteiten voor het ziekenhuis. “Mijn mama baat nabij Bordeaux in Frankrijk de Bed and Breakfast La Vigne d’Or uit. Van haar weet ik dus wat het is om gasten te ontvangen. Ze heeft me al tips en tricks gegeven.”

Breed publiek

In De Uilenhoeve zal je terecht kunnen voor een Frans-Belgische keuken met verschillende klassiekers op de uitgebreide kaart zoals entrecote, scampi’s of lamskroon. “Het is niet onze bedoeling om een sterrenkeuken uit te baten, we mikken op een breed publiek. We hebben een kok met ervaring aan boord gehaald. De Uilenhoeve is rustig gelegen en dus ook ideaal voor wandelaars en fietsers om een culinaire stop in te lassen”, nodigt Emanuel uit. Ook aan de kleine eters is gedacht met enkele gerechtjes op kindermaat.

De Uilenhoeve opent op zaterdag 1 oktober. Het restaurant is open van donderdag tot en met maandag telkens vanaf 11 uur. De keuken is geopend van 11.30 tot 21.30 uur. Dinsdag en woensdag zijn de sluitingsdagen. Reserveren kan vanaf 1 september via de website van De Uilenhoeve.

