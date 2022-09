Valkenier Martin (58) zocht 10 dagen lang heel Vlaanderen af naar ontsnapte buizerd en vindt haar terug… op 400 meter van thuis

Hamme Circusar­ties­ten verwelko­men leerlingen op school die tiende verjaardag viert

Unescoschool Sterrenbos in Hamme viert dit jaar zijn tiende verjaardag en wou de leerlingen die even oud worden, daarom extra feestelijk verwennen. Het schoolthema dit jaar is ‘This is me’ en hiermee willen ze de ongelijkheid verminderen en aanpakken. Alle leerkrachten waren ook verkleed voor het tienjarige bestaan, en enkele circusartiesten kwamen langs om de leerlingen te verwelkomen.

