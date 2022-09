Twee bestelwagens betrokken bij kleine kop-staartaanrijding op E17

Hamme Hamse pianist en componist Johan Famaey palmt Antwerpen in

Johan Famey is een bekende componist in Hamme en heeft de Wuitensgemeente al meermaals laten kennismaken met zijn muziek. Onder andere met zijn voorstelling Time Passenger, die in première ging in oktober 2021 in het Ringtheater. Nu verovert de pianist ook de harten in Antwerpen.

6 september