Succesvolle editie voor 137e waterbaktornooi

De deelnemers nemen plaats op een kar, voortgetrokken door twee sterke ‘trekkers’. Vervolgens moeten de deelnemers al balancerend vanop de rijdende kar een houten balk, een ‘kodde’ genaamd door het gat in de plank mikken dat onderaan de waterbak zit die boven de rijbaan hangt. Mits enige tactiek lukt het en schuift de kodde door het gat. De kunst is om de kodde vervolgens weer op te vangen. Lukt dat, dan krijgen de deelnemers 2 punten. Schuift de kodde door het gat, maar raakt hij de grond dan levert dat 1 punt. Valt de kodde of raakt hij niet door het gat dan zijn de deelnemers uitgeschakeld.

Tom Waes

Dankzij het programma ‘Reizen Waes’ van Tom Waes werd het waterbaktornooi plots een van de bekendste volksspelen van Vlaanderen. Waes streek namelijk neer in de Neerstraat om het oude volksspel bij te wonen en zelf deel te nemen. Hoewel de coronapandemie er voor zorgde dat de editie van 2020 uitgesteld moest worden, werd -speciaal voor het programma- een miniversie van het waterbaktornooi gehouden op de oprit van kasteel De Roos, even verderop in de Neerstraat. Een van de klankmannen van het programma waagde mee zijn kans en ging met de overwinning aan de haal. Waes zelf was ook dolenthousiast over het spel, maar liet verstek gaan op een uitnodiging om het spel nu in het echt bij te wonen. Toch was de editie dit weekend zeer druk bijgewoond. Honderden toeschouwers zakten af naar het waterbaktornooi. Er waren ook zeer veel deelnemers. 46 mannen en vrouwen schreven zich in. Heel wat hen hielden een flink nat pak over aan hun deelname wat ook voor soms spektakel zorgde.