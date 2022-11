Stomdronken bestuurder gaat over de kop na aanrijding op E17

Het ongeval gebeurde tussen de op- en afrit van Waasmunster in de rijrichting van Gent. Getuigen zagen hoe de bestuurder van een wagen met Oekraïense nummerplaat bijzonder roekeloos reed. Dat werd onder meer vastgelegd op dashcambeelden. Het liep fout toen de man tegen de achterkant knalde van een kleine vrachtwagen met Roemeense nummerplaat. Hij verloor hierop de controle over het stuur, waarna het voertuig enkele malen over de kop ging. De auto kwam zo’n 100 meter verder zwaar gehavend terug op zijn vier wielen terecht. De bestuurder bleef als bij wonder ongedeerd. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol en werd in de boeien geslagen omdat hij teveel amok maakte. Door het ongeval zijn er momenteel twee rijstroken versperd. De brandweer is ter plaatse voor het opkuisen van glas en brokstukken.