Stevige Wase inbreng in historische WK-zege nationale handbalploeg Red Wolves: “Leraar spotte talent op lokale gemeenteschool”

Waasmunster/LokerenMet een allereerste WK-zege tegen Tunesië heeft onze nationale handploeg Red Wolves zondag geschiedenis geschreven. De historische winst heeft een Waas tintje met vier spelers die hun opleiding genoten bij een club in onze regio. “Coach Eddy De Vlieger haalde het talent van de schoolbanken van de gemeenteschool in Waasmunster waar hij actief was als leraar.”

In een razend spannende wedstrijd versloegen de Red Wolves Tunesië in het Zweedse Malmö op het WK handbal waar ons land voor de eerste keer vertegenwoordigd is. Met leerkracht Jeroen De Beule (31), profspeler Quinten Colman (26) en marketeer Ilyas D’hanis (26), die afkomstig zijn uit de jeugdwerking van HKW, is Waasmunster hofleverancier van de Red Wolves. Student Kobe Serras (21) uit Lokeren vervolledigt het Wase kwartet dat deel uitmaakt van de nationale ploeg.

“Als leraar op de Waasmunsterse gemeenteschool haalde handbalcoach Eddy De Vlieger de grootste talenten naar HKW”, zegt Maxim De Beule, broer én grootste supporter van Red Wolves-steunpilaar Jeroen De Beule, die door zijn kapsel ook wordt omschreven als de Marouane Fellaini van de Belgische handbalploeg. Samen met zijn ouders Karel en Cristl is Maxim met een Waasmunsterse delegatie afgezakt naar Zweden om te supporteren.

Volledig scherm Maxim De Beule (rechts) is samen met zijn ouders Cristl en Karel afgezakt naar Zweden om te supporteren voor zijn broer en de Red Wolves. © rv

Onbetaald verlof

“Het was een enorm intense en emotionele wedstrijd. Bovendien zijn de grote meerderheid van de spelers in de selectie geen profs. Ze krijgen een dagvergoeding van 20 euro per dag, maar nemen vaak onbetaald verlof om hier te kunnen zijn, waardoor ze eigenlijk geld betalen om hier te kunnen zijn. Het is een hemelsbreed verschil met voetballers”, vertelt Maxim, die zelf het doel verdedigt van lokale voetbalclub Sparta Waasmunster. “Vroeger gingen mijn broer en zijn ploegmaten jaarlijks naar Zweden voor een jeugdtornooi en nu spelen ze er als eerste Belgen het WK. Dat is voor hen een onvergetelijke belevenis en wij zijn blij dat we er als fans van mogen meegenieten. Mensen die ik normaal bij de bakker in Waasmunster tegenkom, staan hier zij aan zij met ons te supporteren.”

Volledig scherm Red Wolves Quinten Colman, Ilyas D'hanis en Koen De Beule vormen de W van Waasmunster. © FotoReza

De Waasmunsteraar looft de spektakelwaarde van de handbalsport. “In tegenstelling tot bij voetbal zal je nooit een brilscore zien, want in elke match wordt er wel gescoord. Het spel gaat bovendien razendsnel over en weer en het is in tegenstelling tot bijvoorbeeld basket ook een contactsport”, zegt Maxim. “Ook het respect voor de tegenstander en de scheidsrechter is opvallend groot.”

Dinsdag nemen de Red Wolves het in hun laatste groepswedstrijd van de eerste ronde op tegen Bahrein, maar door hun winst tegen Tunesië hebben ze sowieso al een stevige optie genomen op de volgende groepsronde.

