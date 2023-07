Statiekermis heeft met Lotte (16) eerste ‘Alleskunner’: “Knotsgekke opdrachten zo lang mogelijk goed uitvoeren”

Bestuurder zonder rijbewijs vlucht voor politie: man wordt na achtervol­ging opgepakt

Een bestuurder zonder rijbewijs is donderdag gevlucht voor een politiecontrole in de Heimolenstraat in Sint-Niklaas. De man kon na een achtervolging ingerekend worden in de Prinses Josephine Charlottelaan. Daar was hij uit zijn wagen gestapt en te voet verder gevlucht.