Seppo Pauwels (14) kroont zich tot dubbel Belgisch kampioen

Kraanman graaft nest van Aziatische hoornaars open en wordt 20 keer gestoken: slachtof­fer overge­bracht naar ziekenhuis

In de Kerkhofstraat in Hamme is een man maandagochtend bijna 20 keer gestoken door Aziatische hoornaars. Hij was er met zijn graafmachine aan het werk en heeft vermoedelijk zo het nest beschadigd.