RWL Eventradio zendt uit op Statiekermis

RWL-eventradio stalt zijn mobiele radiostudio (Studio dRie) jaarlijks op één plaats waar een festiviteit of kermis plaatsvindt. “Dit jaar zijn we weer te gast op dé Statie van Waasmunster waar in het weekend van 22 tot 24 juli de jaarlijkse kermis te vieren valt”, zegt Henri Maes. RWL heeft andermaal een mooie programmatie op poten staan met het accent op de twee weekends en de laatste week. Tijdens de eerste week hoor je de gewone internetprogramma’s. RWL is namelijk dagelijks 24/24 te beluisteren via internetradio en via de website: www.rwl-event.be.