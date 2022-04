RESTOTIP. Bistro Yvonne: uitstekende prijs-kwaliteit in een omgebouwde bruine kroeg

Lokeren Vijftiger haalt anoniem politie­voer­tuig in op verkeerde moment omdat hij dringend moest padellen

Een 58-jarige man uit Lokeren stond dinsdagochtend terecht voor de politierechter in Dendermonde nadat hij een anonieme politiepatrouille had ingehaald op een verkeerd moment. De man was gehaast omdat hij dringend padel moest gaan spelen.

11:38