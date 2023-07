Maïsdool­hof Bagynhof in het teken van Reynaert de vos: “Wandeling van 3,2 kilometer voor heel het gezin”

Het maïsdoolhof van het Bagynhof in de Zeveneekhoekstraat in Nieuwkerken heeft opnieuw de deuren geopend. Bezoekers kunnen er vier dagen per week op zoek gaan naar de uitgang, en ondertussen bijleren over het boerderijleven én Reynaert de Vos.