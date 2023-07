Floris van ‘Don’t Worry, Be Happy' vrijgela­ten uit gevangenis: “Het was een heel goed hotel”

De excentrieke kunstenaar Floris Smet (64) uit Sint-Niklaas is na een verblijf van drie maanden in de gevangenis van Dendermonde opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden, al worden die niet toegelicht. De politie had hem opgepakt omwille van een hele reeks onbetaalde boetes. Het grote publiek leerde Floris kennen via de Play4-realityreeks ‘Don’t Worry, Be Happy’. Hij vertelt nu over de afgelopen drie maand en doet zijn plannen uit de doeken. “Ik blijf voorlopig in Nederland.”