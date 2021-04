Ramp vermeden in centrum Waasmunster nadat bouwkraan plots instort

Zele/Dendermonde “Een seksueel roofdier”: 18 jaar cel voor man die zijn bruid tijdens huwelijks­reis in Bali van klif duwt om haar te doden

20 april “Heel goed gepland en met de intentie om te doden”, zegt de Dendermondse rechter over de huwelijksreis van Kris P. (49) uit Zele. De man duwde in Bali zijn kersverse bruid van een klif. Als bij wonder overleefde ze haar val in de woeste oceaan. P. blijkt bovendien nog meer vrouwen te hebben misbruikt en vernederd. De man is nu tot 18 jaar cel veroordeeld. Wat de vrouw en haar minderjarige dochter meemaakten, tart alle verbeelding.