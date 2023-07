Prijzen voor huizen in Waasmunster stijgen

Een kar, een stok, een bak met water en... Tom Waes (?): welkom op het eeuwenoude waterbak­toer­nooi in Waasmun­ster

Stel: je staat op een kar die door enkele mannen voortgetrokken wordt, hebt een meterslange stok in de handen en wordt door een joelende menigte aangespoord om die door een klein gat in een plank te mikken. Proficiat, u bent deelnemer aan het waterbaktoernooi in Waasmunster. Vlaanderen mocht enkele jaren geleden kennismaken met het stukje folklore dankzij Tom Waes, maar dat hele schouwspel voltrekt zich intussen al mooi 138 jaar. “En we moeten zelfs inschrijvers weigeren.”