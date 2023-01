Prijzen voor huizen in Waasmunster dalen

Sint-Niklaas Verpleeg­kun­di­ge krijgt messteek van minderjari­ge patiënt in Vitaz-ziekenhuis

In het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas is vrijdag een verpleegkundige gestoken door een 16-jarige patiënt. Het is al het zoveelste geval van agressie op zorgkundigen in onze regio.

14 januari