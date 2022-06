PORTRET. Steven (44) overlijdt bij tragisch ongeval: “Vissen was zijn leven, hij was er zelfs van job voor veranderd”

Zele Beroeps­chauf­feur rijdt onder invloed tegen gevel van woning en lantaarn­paal en krijgt 45 dagen rijverbod

Een beroepschauffeur uit Zele stond vrijdag in de rechtbank terecht nadat hij met zijn voertuig tegen een gevel was gereden en een lantaarnpaal en elektriciteitskast had geraakt. Kort voor het ongeval had hij nog enkele pinten bier gedronken.

13:49