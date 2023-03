Peter Van De Veire opent voorleessessies in Waasmunsterse bib

“In maart is het niet enkel Jeugdboekenmaand. We starten in de bib ook met een nieuw initiatief, de voorleessessies voor kleuters en kinderen. Vandaag (woensdag, red.) trapten we daarom deze voorleesreeks af met een sessie door niemand minder dan radiopresentator Peter Van de Veire, dit in het kader van de Radio2 actie ‘Wéldoeners’. Hiermee gaat Radio 2 op zoek naar gedreven personen of Wéldoeners die tijdens de Week van de Vrijwilliger - van zaterdag 25 februari tot zondag 5 maart - of erna willen proeven van vrijwilligerswerk", zegt schepen van Cultuur Yari Van Kaer (CD&V).